Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meskûn mahal operasyonları başlıyor! Özel Harekat birlikleri de sınıra geldi

‘Zeytin Dalı’ harekâtında kara operasyonları hız kazanırken Afrin’de ilk meskûn mahal operasyonunun Raco beldesinde başlayacağı öğrenildi. Operasyonlarının başlaması durumunda JÖH ve PÖH’lerin de TSK’nın özel kuvvetleriyle birlikte sahada görev alacak.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:13
Meskûn mahal operasyonları başlıyor! Özel Harekat birlikleri de sınıra geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında Burseya Dağı’nın teröristlerden temizlenmesinin ardından ikinci cephe olan Afrin’in batısındaki Cinderes ve Şeyh Hadid bölgesindeki tepelerde tamamen kontrol sağlandı.

Daha iç bölgelere kaçan teröristlerin bulunduğu mevziler dün gün boyunca havadan ve karadan bombalandı. Terör örgütü PYD-YPG/PKK noktaları yoğun ateş altına alındı, TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi de devam etti. Teröristlerin uzun zamandır yığınak yaparak savunma hattı oluşturduğu kritik öneme sahip Raco beldesine hâkim tepeler kontrol altına alındı.

Şehir merkezi kuşatılırken, Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin Raco’ya doğru ilerlemesi de devam etti. Terör örgütü PYD/YPG-PKK’nın büyük önem verdiği Raco beldesinde meskûn mahal çatışmaları için de bölgeye özel birlikler gönderildi. Afrin’e yönelik harekâtta ilk meskûn mahal operasyonunun Raco’da başlaması bekleniyor.

Terör örgütünün sivil yerleşim yerinde çok sayıda hendek kazdığı, mayın ve EYP döşediği, büyük yığınak yaptığı da belirlendi. Afrin’i çevreleyen tepelerde büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından teröristlerin buralardaki mevzilerini terk ederek şehir merkezine geri çekildiği kaydedildi. Açık arazide büyük kayıplar veren terör örgütünün, silahlı güçlerini sivil yerleşim yerlerine çekerek sivilleri kendilerine kalkan yaptığı belirlendi.

Sınırın Suriye tarafından ilerleyen TSK birlikleri ile ÖSO güçlerine takviye ekipler de geldi. Gün boyunca ÖSO’cuları taşıyan çok sayıda araç sınırın sıfır hattına geçiş yaptı. Burada araçlardan inen ÖSO güçleri, pikap, arazi araçları ve ağır silahlarla sınırın Suriye tarafına geçti. ÖSO güçlerinin TSK birlikleriyle beraber Afrin’in Türkiye sınırına komşu köylerde denetim için görev alacağı belirtildi.

ÖZEL HAREKÂT SINIRDA BEKLİYOR

Doğu ve Güneydoğu’daki hendek operasyonlarında TSK ile birlikte büyük başarı sağlayan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) da sınır hattına ulaştı. Afrin’de meskun mahal operasyonlarının başlaması durumunda JÖH ve PÖH’lerin de TSK’nın özel kuvvetleriyle birlikte görev alacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 07:13
  1. özel harekat
  2. suriye sınırı
  3. afrin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye dev davet! Resmen para akacak
    1. Türkiye'ye dev davet! Resmen para akacak
    2. Amerika'da, helikopter evin üzerine..
    3. Ümraniye'de palet deposunda yangın çıktı
    4. Suudi Prens 6 milyar $ ödedi esareti..
    5. Sürpriz yumurtadan çıktı! Soluğu..
    6. Mehmetçik teröristlerle Afrin'de böyle..
    7. Bayraktar'dan Kızılelmalı TB2 paylaşımı
    8. Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin..
    9. Yunanlar tahrikten vazgeçmiyor! O..
    10. Ve Donald Trump kararını açıkladı
    11. İstanbul'da su kesintisi
    12. Rezidansta şok cinayet! Kemerle...
    13. Bursa'da çekilen görüntü ekipleri..
    14. Sağlık Bakanı Demircan: Canlarını..
    15. Hendek avcısı PÖH’ler ve JÖH'ler emir..
    16. Türkiye'nin Amerika'yı kilitleyen..
    17. ABD'li uzman Finkelstein: 'Gazze..
    18. Pentagon Sözcüsü'nden flaş Münbiç..
    19. Katar'dan Türkiye'ye dev teklif
    20. TSK konvoyu ‘Güvenli bölge’de
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    Türkiye'den müthiş atak!
    Türkiye'den müthiş atak!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    AA muhabiri Pentagon sözcüsünü dumura uğrattı
    AA muhabiri Pentagon sözcüsünü dumura uğrattı
    Furkan Vakfı'na operasyon! Çok sayıda gözaltı var
    Furkan Vakfı'na operasyon! Çok sayıda gözaltı var