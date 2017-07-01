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MİT tespit eder etmez… Gaybubet evinde yakalandı!

MİT adres tespiti yaptı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri yakaladı. FETÖ'nün Kadıköy eyalet imamı Yakup Ağrıç, gaybubet evine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:56
MİT tespit eder etmez… Gaybubet evinde yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Ba?savcılığı’nın FETÖ/PDY’nin illegal kanadında yer alan mahrem hizmetler yapılanmasında Kadıköy eyalet imamı Yakup Ağrıç yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Muzaffer kod adlı Ağrıç dün gece sabaha karşı Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Narin Sokak’ta bulunan örgütün gaybubet evine yapılan baskında gözaltına alındı.

MİT tarafından yapılan adres tespitinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan sözde eyalet imamı Vatan Caddesi’nde bulunan TEM Şube’ye götürülerek sorguya alındı.

Gözaltına alınan Agrıç'ın Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir’den oluşan 4 ilçenin bağlı olduğu örgüt Kadıköy eyalet imamlığı görevini uzun suredir devam ettirdiği öğrenildi. Şahısın cep telefonuna da el konup incelemeye alındı.    

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:56
  1. FETÖ
  2. Kadıköy
  3. Vatan
  4. Üsküdar
  5. İstanbul
  6. Ümraniye
  7. Ataşehir
  8. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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