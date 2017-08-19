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MİT takip ediyordu! Otomobile ateş açıldı

Suriye'den kaçak olarak yurda giren siyah renk bir cip Hatay Topbağazı mevkiinde MİT, polis ve jandarma tarafından durduruldu. Araçta bulunan 4 kişi teslim olurken 1 kişi kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan 1 terörist ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:12
MİT takip ediyordu! Otomobile ateş açıldı

Hatay MİT Bölge Başkanlığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye'ye sokulduğu belirlenen siyah cipi takibe aldı. Hatay'ı geçip İskenderun istikametine giden araç, Belen İlçesi'nin Topbağazı Mevkii'nde jandarma ve Özel Harekat timlerinin desteğiyle durduruldu. Denetim noktasına çekilen cipte bulunan 4 kişi teslim olurken, 1 kişi direnip kaçmak istedi. 'Dur' ihtarında bulunan ekipler, kaçan şüpheliyi ateş edip ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüpheli tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yol uzun süre araç trafiğine kapatılarak cip detaylı incelendi. Bombalı tuzak ihtimaline karşın bagaj fünye ile patlatılarak açıldı. Bagajdaki 4 çanta incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken yol da tekrar araç trafiğine açıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorguya alınırken zanlıların Türkiye'ye sansasyonel eylem yapmaya gelen terör örgütü DEAŞ'lı olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:12
  1. MİT
  2. DAEŞ
  3. DAEŞ örgütü
  • PkksavarPkksavar1 sa önce
    Ayak mı???
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