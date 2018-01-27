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MİT Afrin'de sahaya indi! Terörist avı başladı

“Zeytin Dalı Harekatı”nda MİT ilk kez operasyonel bir görev üstlendi. SAT-SAS komandoları, bomba imha uzmanı ve keskin nişancılardan oluşan 40 kişilik tim, TSK ve ÖSO unsurlarının önünde ilerlerken, pusuda bekleyen teröristler etkisiz hale getiriliyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:06
MİT Afrin'de sahaya indi! Terörist avı başladı

TSK'nın Afrin'deki teröristleri temizlemeye yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" aralıksız sürüyor. Operasyonlara MİT ve ÖSO da katılıyor. Akşam'ın haberine göre, MİT Afrin'de ilk kez operasyonel bir görev üstlendi. SAT - SAS komandoları, bomba imha uzmanı ve keskin nişancılardan oluşan MİT bünyesinde oluşturulan 40 kişilik tim, TSK ve ÖSO unsurlarının önünde ilerliyor. MİT'nin operasyon timi sızma, rehine kurtarma ve imha konularında uzman subay, astsubaylardan oluşuyor. Tim, pusuda bekleyen PYD'li teröristleri sızma operasyonlarla etkisiz hale getiriyor.

MERKEZDE 3500 TERÖRİST VAR

Afrin operasyonu, zorlu hava şartları nedeniyle ağır ama planlı bir şekilde hedefe yürüyor. Günde 4 kilometre alanda temizlik yapılıyor. İstihbarat birimlerinin yaptığı saha çalışmasında Afrin'de 3 bin 500 silahlı teröristin olduğunu belirledi. Harekatın odağında Afrin'in merkezine en hızlı şekilde girmek var.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 10:06
  1. TSK
  2. MİT
  3. ÖSO
  4. Afrin
  5. Zeytin Dalı harekatı
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