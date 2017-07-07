MİT operasyonunun arkasından da o isim çıktı!

Yeni MİT TIR'ları iddianamesinde FETÖ’nün sivil imamlarından Bayram Andaç’ın, firardaki, FETÖ’nün polis imamı Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil ile 40 kez telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. 55 şüpheliden 27'si Bylock kullanıcısı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin hazırladığı yeni iddianamedeki 55 şüpheliden 27’si Bylock kullanıcısı çıktı.

Bylock kullanıcıları arasında ABD Büyükelçiliğini telefonla aradıkları tespit edilen sivil imamlar Bayram Andaç ile Muharrem Gözüküçük de bulunuyor.

İddianamede yer alan bir çarpıcı bilgi de, MİT TIR’larının durdurulması operasyonunu yöneten FETÖ’nün sivil imamlarından Bayram Andaç’ın, firardaki, FETÖ’nün polis imamı Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil ile 40 kez telefon görüşmesi yaptığının saptanmış olması. İddianamede, sivil imamlardan Bayram Andaç’ın FETÖ’nün para kasalarından biri olduğu belirtilen Hüseyin Saruhan ile örgütün eski Ankara imamı Cemil Koca ile irtibatlı olduğu da vurgulandı.

BANK ASYA’YA PARA YATIRAN 8 ŞÜPHELİ

Yine iddianamede yer alan bilgilere göre, Fetullah Gülen’in Bank Asya’ya para yatırın talimatı ile birlikte bu bankaya para yatıran da 8 şüpheli isim var. Bunlar. Abdulkadir Akçay, Bayram Andaç, Fatih Kaya, Hasan Bektaş, Mehmet Cevher Koyuncu, Süleyman Gürbüz, Mustafa İlhan ve Ömer Bayar.

BYLOKÇU ŞÜPHELİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın hazırladığı yeni MİT Tırlarının durudurulmasına ilişkin iddianameye göre Bylock kullanıcısı 27 şüpheli şunlar:

*Jandarma Üsteğmen Abdülmuttalip Yüksel

*Jandarma Binbaşı Adem Çoğalan

*Jandarma Binbaşı Ali İhsan Ünsal

*Jandarma Binbaşı Arif Danacı

*FETÖ sivil imamı Bayram Andaç (ABD Büyükelçiliği ile telefon görüşmesi yapan)

*Sivil imam Erdem Çakmak (RTÜK’te uzman yardımcısıydı. Firari)

*Jandarma Astsubay Üstçavuş Ersin Kaya

*Sivil imam Fatih Kaya (Adana Melikşah Anadolu Lisesi’nde öğretmendi. Firari)

*Jandarma Kıdemli Başçavuş Ertan Yüksektepe

*Astsubay ve uzman çavuşlardan sorumlu sivil imam Hasan Bektaş (Teslim oldu)

*Jandarma Binbaşı Hasan Bilgin

*Jandarma Üsteğmen İbrahim Aslan

*Jandarma Yüzbaşı İlhan Yıldız

*Jandarma Yüzbaşı Kadir Acar

*Jandarma Yüzbaşı Kenan Aslantaş

*Sivil imam Mehmet Cevher Koyuncu (Malazgirt İlköğretim Okulu’nda öğretmendi. Firari)

*Sivil imam Mehmet Yıldırım Ergider (Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde sağlık uzmanıydı. Firari)

*Jandarma Binbaşı Metin Küçük

*Sivil imam Muharrem Gözüküçük (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Daire Başkanıydı. ABD Büyükelçiliği ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen isimlerden. Firari)

*Jandarma Binbaşı Murat Yılmaz

*Jandarma Üsteğmen Murat Carpan

*Jandarma Albay Ömer Arık

*Jandarma Üsteğmen Önder Kır

*Sivil imam Süleyman Gürbüz (Mersin Tarım ve Kalkınmayı Dstekleme İl koordinatörlüğü’nde çalışıyordu. Firari)

*Jandarma Yarbay Uğur Aydın

*Jandarma Üsteğmen Yasin Yırtıcı

*Sivil imam Hüseyin Yeni (Öğretmen)

*Sivil imam Ömer Bayar

BANK ASYA’YA PARA YATIRAN 8 ŞÜPHELİ

Yine iddianamede yer alan bilgilere göre, Fetullah Gülen’in Bank Asya’ya para yatırın talimatı ile birlikte bu bankaya para yatıran da 8 şüpheli isim var. Bunlar. Abdulkadir Akçay, Bayram Andaç, Fatih Kaya, Hasan Bektaş, Mehmet Cevher Koyuncu, Süleyman Gürbüz, Mustafa İlhan ve Ömer Bayar

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