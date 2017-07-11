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Hollanda basını yine saçmaladı: MİT, öldürülecek PKK'lıların listesini hazırlıyor

Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Lahey'de bir komuta kontrol merkezinin bulunduğunu ve burada Avrupa'daki PKK'lı teröristlere yönelik ‘ölüm listeleri' hazırlandığını öne sürdü.

11 Temmuz 2017 Salı 19:00
Hollanda basını yine saçmaladı: MİT, öldürülecek PKK'lıların listesini hazırlıyor

BBC Türkçe'deki habere göre, De Telegraaf haberi, ‘Lahey, Türk ajanların yuvası' manşetiyle duyurdu.

Gazete haberini, Lahey'de görevli olduğu öne sürülen bir MİT görevlisi ile Hamburg'da yaşayan Mustafa Karataş arasında geçtiği belirtilen ses kaydına dayandırdı.

ORTADAN KALDIRILMASI GEREKEN PKK'LILAR

Hamburg Belediye Meclisi üyesi Cansu Özdemir'e-posta yoluyla gönderilen ve daha sonra Hamburg polisine verilen ses kaydında, Karataş ile MİT mensubu olduğu belirtilen kişi, ‘ortadan kaldırılması gereken PKK'lılar' konusundaki bir liste üzerinde konuştuğu iddia edildi.

‘HOLLANDA GÖZ YUMUYOR'

Türkiye uzmanı Prof. Erik Jan Zürcher de, 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın faaliyetlerinin Hollanda'da resmen yasak olduğuna işaret etti.

Hollanda'nın ‘yaşa ve yaşat' ilkesine dayanarak PKK faaliyetlerine göz yumduğunu savunan Zürcher, bu tolerans politikasını ‘Türkiye'nin gözüne batan diken' olarak tanımladı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:00
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