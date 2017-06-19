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MİT kumpası bu masada kuruldu! İşte o isimler

MİT TIR’larının durdurulması ihanetine ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.. Buna göre kumpas planı, FETÖ’nün gazetesi Zaman’da bir araya gelen Ekrem Dumanlı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Enis Berberoğlu arasında yapılan toplantıda yapıldı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 09:43
MİT kumpası bu masada kuruldu! İşte o isimler

MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan ihanet manşetinin perde arkası aralanıyor. Savcılığın da sıkı takibindeki konuya ilişkin en net belge, bizzat eli kanlı darbeci terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in sahibi olduğu Zaman Gazetesi’nde 18 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan haber ve fotoğraf oldu. 

DETAYLAR TEK TEK KONUŞULDU 

Sonradan kapatılan Zaman Gazetesi’ni 17 Mayıs 2015 tarihinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile halen firarda olan FETÖ’nün “medya tetikçisi” Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı aynı masada bir araya geldi. Masada, görüntüleri FETÖ’nün medya tetikçisi Can Dündar’a vererek Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanmasını sağladığı için “casusluk” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da yer aldı. 

MEDYADA YAYINLAMA KARARI 

Kumpas masasında, MİT TIR’larını durduran savcı, hakim ve askerlerin çektikleri görüntüler Kılıçdaroğlu ve Berberoğlu’na izlettirildi. Masada, kumpas görüntülerinin Meclis kürsüsünden değil, medyada yayımlanması kararlaştırıldı. Dumanlı, Kılıçdaroğlu ve Berberoğlu, kasedin hangi gazetede ve ne zaman yayımlanacağı konusunda anlaştı, tezgah kuruldu. Buna göre; o görüntüler 7 Haziran genel seçimlerine bir hafta kala Cumhuriyet’in manşetine çıkacak, hem MİT hem de hükümet köşeye sıkıştırılacaktı. 

CAN DÜNDAR’A ELDEN TESLİM 

Planlandığı üzere görüntüler, Kılıçdaroğlu’na verildi. Kılıçdaroğlu da Can Dündar’a ulaştırması için Berberoğlu’na teslim etti. Enis Berberoğlu, 27 Mayıs’ta Cumhuriyet Gazetesi yakınlarında buluştuğu dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a flash bellek içinde görüntüleri verdi. Bu trafik, Berberoğlu’nun HTS kayıtlarıyla da bizzat savcılık tarafından tespit edildi. Dündar da Türkiye’den firar ettikten sonra kaleme aldığı “Tutuklandık” isimli kitabında, görüntüleri kendisine “solcu bir vekilin getirdiğini” yazdı. 

2 GÜN SONRA İTİRAF GİBİ SÖZLER 

Kılıçdaroğlu, Dumanlı ile görüşmesinden 2 gün sonra Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kirli planın sinyalini verdi. Önceki açıklamalardan farklı olarak ilk defa TIR’lara ait görüntülerden bahsetti. “MİT TIR’larının filmleri var. Kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim” dedi. Böylece ihanet kasedini, Zaman Gazetesi’nde izlediğini ve teslim aldığını itiraf etmiş oldu. 

DUMANLI PANİĞE KAPILDI 

Güneş Gazetesi’nin 17 Haziran’da sorduğu sorular için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama beklendi. Ancak ses ondan değil, okyanus ötesinden, firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’dan geldi. Dumanlı, panik içinde attığı tweetlerde her şeyi itiraf etti. Kılıçdaroğlu’na o kasedi verdiği görüşmeye dair fotoğraf için “Eski bir tarihe ait” yalanını ortaya attı. Oysa o kare, 17 Mayıs 2015’te toplanan kumpas masasında çekilmiş, bir gün sonra da o dönem genel yayın yönetmeni olduğu Zaman Gazetesi’nde yayımlanmıştı. 

BERBEROĞLU 25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI 

“Casusluk”tan aldığı hüküm nedeniyle Mal- tepe Cezaevi’ne konulan CHP’li vekilin tutuk- luluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği için yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na ilişkin davayı 14 Haziran’da karara bağlamıştı. Mahkeme heyeti, Berberoğlu’nu “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. 

ADLİYEDEN CEZAEVİNE

Kaçacağı veya saklanacağı şüphesiyle tutuklanmasına karar verilen Berberoğlu, İstanbul Adalet Sarayı’ndan doğruca Maltepe Cezaevi’ne götürülmüştü. Berberoğlu’nun avukatlarının tutuklamaya yaptıkları itiraz da mahkemece reddedilmişti. 

FETÖ’CÜLER DURDURMUŞTU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) emrine verilen TIR’lar, 3 yıl önce FETÖ’cü asker, savcı ve hakimlerin kumpasıyla Hatay ve Adana’da durdurulmuştu. Araçlarda bulunan MİT görevlileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirilerek, aramalar yapılmıştı. Çekilen görüntüler de FETÖ’nün gazetesi Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’ya servis edilmişti. 

İHANETİ DEŞİFRE OLDU 

Güneş Gazetesi, 17 Haziran tarihli sayısında “Asıl kurye Kemal” manşetini atarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli İstihbarat Teşkilatı’na  yönelik TIR kumpasında ikinci adam olduğunu okurlarıyla paylaşmıştı. Haberde, Ekrem Dumanlı’nın kumpas kasedini Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği, onun da Enis Berberoğlu aracılığıyla Can Dündar’a ulaştırdığı ihanet trafiği detaylı olarak yer almıştı.  

Güneş

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 09:43
  1. FETÖ üyesi
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Enis Berberoğlu
  4. MİT TIR'ları
  • JurnalJurnal11 dk önce
    Eee NAPALIM YANİ.!HUKUK UÇMUŞ;YARGI TATİLDE...GİDELİM BİZ Mİ TUTUKLAYALIM BU HAİNLERİ.!
  • Hy-hyHy-hy23 dk önce
    Eeeeee ne olmuş yani sorunu çözdünüzmü yoksa daha büyük sorunlarmı yarattınız.Adalet aynı zamanda caydırıcı olmalıdır.Bütün fetö beyin takımı amerika ve avrupada gözlerimizi oymaya devam ederken bir bu eksikti diyeceğimiz nurtopu gibi yürüyüş sorunumuz oldu.
  • İhsanİhsan1 sa önce
    K.KKorkunun ecele faydası yok . Adalet tecelli edecek tüm hainler ihanetin cezasını bulacak. Ya DEVLET Başa ya kuzgun leşe..
  • Mustafa ArslanMustafa Arslan1 sa önce
    Vatan hainleri ne kadar belli.Savcilarimiz uyuyor mu?
  • Güney DoğuluGüney Doğulu4 sa önce
    Bu kumpaslar KK-CHP seçimler öncesi ABD'nin Amerika'ya davetiyle başladı. ABD onlara iktidar olma güvencesi verdi. Orada FETÖ ile buluşuldu. O donemin gazetelerine bakılırsa bunlar açıķça ortada. KK-CHP, FETÖ,HDP-PKK ve ABD bu kumpasların siyasi ayağı. Iktidar olma hırsıyla vatanı satanlar bunlar.Görüldüğü üzere bu vatan hainlerinden hesap sorma zamanı çoktan geldi
  • tayfurtayfur4 sa önce
    Siyonizm Müslümanların karşısına bazen chp bazen fetö bazen pkk ve hatta saadet partisi ,ypg,pyd,daeş,ısıs,almanya,inigltere,fransa, ve hatta suudi Arabistan mısır tunus Cezayir Lübnan BAE kılığında çıkabilir uyanık olmazsanız bunlarıdevletler ve örgütler zannedersiniz
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR5 sa önce
    K K nın neden telaşla yürüdüğü belli oldu çünkü sıra kendisine geldi destek arıyor
  • SahinSahin5 sa önce
    Ne kadarda dürüst geçiniyorlar değilmi bu kişiler? Sorsan bunlardan dürüstü yok. Sahtekar fetöcü ve chp liler..
  • Hkn...Hkn...5 sa önce
    Bu hainin de suyu ısınıyor yavaş yavaş kk nın sonu iyi görünmüyor fetoyla beraber yürüyen insandan ancak yabancı uşağı hain çıkar.
  • hrnhrn5 sa önce
    YÜCE RABBİM TÜM HAİNLERİ HAYIRLISIYNAN BİR AN ÖNCE CEZALARINI VERSİN
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