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MİT ele geçirdi, Gülen'in hayalleri suya düştü

FETÖ/PDY sözde emniyet mahrem imamlarının ifadeleri sonrası el konulan 34 farklı kasada yaklaşık 17.4 milyon dolar para ele geçirildiği öğrenildi.

22 Ağustos 2017 Salı 16:13
MİT ele geçirdi, Gülen'in hayalleri suya düştü

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ele geçirdiği listenin ardından emniyet imamı ve emniyetin mahrem imamlarının bulunduğu 30 bin kişilik liste deşifre olmuştu. Yakalanan ve itirafçı olan mahrem imamların ifadelerinden ise FETÖ’nün gizli kasalarının ortaya çıktığı öğrenildi. Güvenlik güçleri yaptığı operasyonlarda şuana kadar 34 kasa bularak, yaklaşık 17.4 milyon dolar nakit para ele geçirdi. 

AKRABALARININ EVLERİNDE BULUNDU

FETÖ/PDY’nin sözde mahrem imamlarının, güvenlik güçlerinden paraları kaçırmak için para kasalarını akrabalarının evlerine sakladıkları, bazılarının ise yakınlarının adına bankalarda kiraladıkları kasalarda tuttukları ortaya çıktı. Tespit edilen 34 farklı kasada ele geçirilen yaklaşık 17.4 milyon dolar nakit paranın örgütün gerçekleştiremediği darbe nedeniyle paraları Pensilvanya’ya ulaştırılamadığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Paraların, 'himmet' adı altında emniyet ve yardım kuruluşlarından 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen öncesinde toplandığı tespit edildi.

Öte yandan, örgütte, bazı üst düzey 'kripto imam' ve 'abi' pozisyonundaki şüphelilerin, savcılıklara başvurarak itirafçı oldukları da öğrenildi. 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:13
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