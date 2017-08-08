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MİT, ByLock şifrelerinin 'kaynak'ını da buldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ'nün şifreli iletişim ağı olan ByLock şifrelerinin örgüt mensuplarına Kaynak Holding'den dağıtıldığını ortaya çıkardı.

08 Ağustos 2017 Salı 13:47
MİT, ByLock şifrelerinin 'kaynak'ını da buldu

FETÖ'nün bir şifresi daha çözüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaynak Holding'den elde edilen dijital verilerde polis önemli bir ayrıntıya ulaştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye finans ağını çökertmek için Kaynak Holding'e operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda 30 kişi tutuklanmıştı.

KONTROL AMAÇLI İKİNCİ EŞLEŞME

Akşam'ın haberine göre FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'un kurulması için gerekli olan yazılımın bulunduğu ayrıca şifreleme işlerinde kullanılan başka bir program olduğunu tespit edildi.

Yapılan yazışma ve mail trafiğini inceleyen uzmanlar, örgüt üyelerine kullandıkları ByLock'u hangi şifreler ile kullanılacaklarını, kiminle eşleşeceklerini bildirildiğini ortaya çıkarttı.

Kaynak Holding içindeki operatörlerinin şifre verdikleri, ByLock kullanıcısının kontrol amaçlı ikinci bir kişiyle eşleştiği de belirlendi. Elde edilen verilere göre, kullanıcıların ByLock şifrelerinin Kaynak Holding tarafından dağıtıldığı ortaya çıktı.

NACİ TOSUN'A DA PAROLA VERİLMİŞ

Polisin incelemesinde dijital verilerde şifre verilen kişilerden birinin de yıllar boyunca FETÖ'nün maliyecisi olarak bilinen, çeşitli imamlık görevlerinde bulunan ve son olarak Kaynak Holding'in yönetim kurul başkanı olan Naci Tosun olduğu tespit edildi. Tosun'a verilen şifre ile irtibatta olacağı kişiler ile eşleştirildiği belirlendi. Tosun şirketten aldığı paralar ile Güney Afrika'ya kaçmıştı.

CV'LERE BİLE İŞLEMİŞLER

İncelemelerde, arşivde tutulan CV'lerde FETÖ'cülerin kullandıkları telefon programlarının da yazılı olduğu ortaya çıktı. Verilerde M.U isimli örgüt üyesinin CV'sinde kullandığı programlar bölümüne" Kakao ve ByLock" yazıldığı görüldü.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 13:47
  1. Kaynak Holding
  2. ByLock şifresi kaynağı
  3. fetö cv
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