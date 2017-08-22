MİT buldu! Milyonlarca dolar… Nereye ellerini atsalar! Para fışkırdı

FETÖ’nün 34 kasasından 17.4 milyon dolar çıktı.Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ele geçirdiği listenin ardından emniyet imamı ve emniyetin mahrem imamlarının bulunduğu 30 bin kişilik liste deşifre olmuştu. Yakalanan ve itirafçı olan mahrem imamların ifadelerinden ise FETÖ’nün gizli kasalarının ortaya çıktığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri yaptığı operasyonlarda şuana kadar 34 kasa bularak, yaklaşık 17.4 milyon dolar nakit para ele geçirdi. FETÖ/PDY’nin sözde mahrem imamlarının, güvenlik güçlerinden paraları kaçırmak için para kasalarını akrabalarının evlerine sakladıkları, bazılarının ise yakınlarının adına bankalarda kiraladıkları kasalarda tuttukları ortaya çıktı. Tespit edilen 34 farklı kasada ele geçirilen yaklaşık 17.4 milyon dolar nakit paranın örgütün gerçekleştiremediği darbe nedeniyle paraları Pensilvanya’ya ulaştırılamadığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Paraların, 'himmet' adı altında emniyet ve yardım kuruluşlarından 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen öncesinde toplandığı tespit edildi. Öte yandan, örgütte, bazı üst düzey 'kripto imam' ve 'abi' pozisyonundaki şüphelilerin, savcılıklara başvurarak itirafçı oldukları da öğrenildi.

