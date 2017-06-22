Tayyar: 54 bin FETÖ mensubuna talimat verildi

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şamil Tayyar kirli tezgahı gözler önüne serdi.



54 BİN FETÖ MENSUBUNA TALİMAT



Tayyar, 54 bin FETÖ mensubuna talimat verilerek yürüyüşe destek olmaları istendiğini ileri sürdü.



MİT TEYAKKUZA GEÇTİ



'Adalet sloganıyla Ankara'dan başlatılan İstanbul yürüyüş planının FETÖ organizasyonu olduğu ortaya çıktı' diyen Şamil Tayyar'Pensilvanya'dan 54 bin FETÖ mensubuna 27 Mayıs'ta mail atılarak plandan söz edilmiş ve destek talimatı verilmiştir. İstihbarat birimleri FETÖ'nün bu yeni iletişim ağını çözerek kriptoları deşifre etmeye çalışıyor' dedi.