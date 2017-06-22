İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tayyar: 54 bin FETÖ mensubuna talimat verildi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş hakkında gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.

22 Haziran 2017 Perşembe 09:46
Tayyar: 54 bin FETÖ mensubuna talimat verildi

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şamil Tayyar kirli tezgahı gözler önüne serdi.

54 BİN FETÖ MENSUBUNA TALİMAT

Tayyar, 54 bin FETÖ mensubuna talimat verilerek yürüyüşe destek olmaları istendiğini ileri sürdü.

MİT TEYAKKUZA GEÇTİ

'Adalet sloganıyla Ankara'dan başlatılan İstanbul yürüyüş planının FETÖ organizasyonu olduğu ortaya çıktı' diyen Şamil Tayyar'Pensilvanya'dan 54 bin FETÖ mensubuna 27 Mayıs'ta mail atılarak plandan söz edilmiş ve destek talimatı verilmiştir. İstihbarat birimleri FETÖ'nün bu yeni iletişim ağını çözerek kriptoları deşifre etmeye çalışıyor' dedi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 09:46
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Fetö Terör Örgütü
  3. Şamil Tayyar
  4. Milli İstihbarat Teşkilatı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günlerdir hastanede yatan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu…
    1. Günlerdir hastanede yatan İstanbul..
    2. Terör örgütü PKK'dan dünyanın en..
    3. Dünyayı şoke eden saldırı… Ve artık..
    4. CHP yine rezil oldu
    5. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    6. Balkanlar'da Kadir Gecesi çoşkusu!
    7. Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu!..
    8. Trump kendi halkını kekledi
    9. İmza beklenirken anlaşma iptal oldu!
    10. Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte..
    11. Sevilla, Galatasaray'ın transferine..
    12. Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi.....
    13. Juventus resmen duyurdu! Ayrılıyor!
    14. Talisca'nın menajerinden Beşiktaş..
    15. Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor!
    16. Talisca'nın menajeri o iddiaları..
    17. Aziz Yıldırım yıldız oyuncunun..
    18. Ve başladı! Katar'a gemiyle ilk gıda..
    19. Şenol Güneş o futbolcuyu istedi
    20. Türkiye akıl verenler 36 evi bastı!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün