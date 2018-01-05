MİT, 90 yılını hazırladığı kitapçıkla anlattı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "çok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluşan "90 Sene 90 Nesne" isminde bir kitapçık hazırladı.

Kökleri Cumhuriyet öncesine kadar uzanan MİT'in, 90'ıncı yıl dönümünde 90 nesnelik seçkiyle kitapçık hazırlandı.

KİTAPÇIK İLGİLİLERE "ÇOK GİZLİ" İBARELİ ZARFLA GÖNDERİLDİ

Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve görsellerin yer aldığı kitapçığın ismi, kapağa Türkçe ve Osmanlıca yazıldı. Kitapçık, ilgililere "çok gizli" ibareli zarfla gönderildi.

GÜVENLİK GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK

Teşkilatın ulusal güvenlik geçmişine ışık tutulması amaçlanarak hazırlanan kitapçıkta, istihbari faaliyetlerin sahip olduğu stratejik önemin daha iyi anlaşılması gereğine, istihbarat üretim süreçlerinin çok yönlü ve sistematik yapısına dikkat çekildi.

Bu kapsamda ilk olarak 90 senelik seçkiyle hayata geçirilen müze arşivinin, zaman içerisinde geniş bir kaynak haline dönüştürülmesinin planlandığı belirtildi.

"Teşkilat-ı Mahsusa'dan MİT'e"

MİT'in, tarih boyunca hangi isimlerde ne tür istihbari faaliyetler yürüttüğüne ilişkin bilgi verilen kitapçıkta, kurumun bugüne geliş süreci kronolojik olarak anlatıldı.

Buna göre, 1913 yılında "Teşkilat-ı Mahsusa" ismiyle başlayan istihbarat çalışmaları sırasıyla, "Karakol Cemiyeti", "Zabitan Grubu", "Yavuz Grubu", "Hamza Grubu", "Müsellah Müdafaa-i Milliye Grubu", "Milli Emniyet Hizmeti" isimlerinde faaliyet gösterdi ve son olarak "Milli İstihbarat Teşkilatı" ismini aldı.

Kitapçıkta, MİT'in geçmişinden aldığı inanç ve tecrübeyle, milli menfaatlerin korunmasına yönelik çalışmalarını yurt içinde ve dışında sürdürdüğü ifade edildi.

MİT'in tarihinin belgelenmesi amacıyla, istihbarat üretiminde kullanılan ve operasyonel çalışmalarda ele geçirilen değişik dönemlere ait nesneler bir araya getirildi.

Kitapçıkta, MİT Sanal Müze ve teşkilat genelinde sergilenen koleksiyona ait 90 seçki yer aldı.

Kitapçıkta, MİT'in geçmişinden aldığı inanç ve tecrübeyle, milli menfaatlerin korunmasına yönelik çalışmalarını yurt içinde ve dışında sürdürdüğü ifade edildi.

MİT'in tarihinin belgelenmesi amacıyla, istihbarat üretiminde kullanılan ve operasyonel çalışmalarda ele geçirilen değişik dönemlere ait nesneler bir araya getirildi.

Kitapçıkta, MİT Sanal Müze ve teşkilat genelinde sergilenen koleksiyona ait 90 seçki yer aldı.

OPERASYONDA FİŞEKLERİN İSABET ETTİĞİ ARAÇLARDAN BİRİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen operasyon sırasında, ateş altındaki MİT yerleşkesinde hedef alınan ve Kobra tipi helikopterden atılan 20 mm çapındaki harp başlıklı fişeklerin isabet ettiği araçlardan birinin de fotoğrafı paylaşıldı.

MÜHÜR VE RUMUZLAR DA ANLATILDI

"90 Sene 90 Nesne" dışında MİT, 9 sayfadan oluşan "Tarih Boyunca Milli İstihbarat Teşkilatı Mühürler ve Rumuzlar" başlıklı bir kitapçık da bastırdı.

Bu kitapçıkta kurumun geçmişte kullandığı rumuz ve mühürlerden oluşan madalyon seçkisi yer aldı.