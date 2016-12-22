Misvak'ın faydaları saymakla bitmiyor!

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Misvak'ın faydaları nelerdir?

- Diş etlerini güçlendirir

- Ağız kokusunu giderir

- Diş çürümelerini önler

- Zekayı güçlendirir

- İştahı artırır

- Balgamı keser

- Görüşü güçlendirir

- Sesi berraklaştırır

- Dişleri parlatır

- Uykuyu giderir

- Verem hastalığını önler

- Yemeğin sindirilmesine yardımcı olur

- Bedenin rutubetini keser.

- Mide gazını önler

- Güzel konuşmaya yardımcı olur

- Kökleri kaynatılıp içilirse bel soğukluğunu önler

- Çorba kıvamında içilirse dalak ağrılarını giderir

- Ağız kuruluğunu önler

Oruç tutulurken misvak kullanılır mı?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) oruç tutan kimselerin misvak kullanmasında bir sakınca olmadığını belirtmiştir. Ancak oruçluyken akşam değil sabah misvak kullanmayı tavsiye etmiştir.

İyi misvak nasıl anlaşılır?

Misvağın taze ve yaş olması kalitesinin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.

Sadece misvak kullanmak diş sağlığı için yeterli midir?

Misvak, dişleri temizlemeye yardımcı olsada tam anlamıyla yeterli değildir. Bu sebeple günde en az 2 kez dişlerin fırçalanması ihmal edilmemelidir.

Misvak ile ilgili Hadis-i Şerifler

Misvak kullanarak kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat üstündür. [İ. Neccar]

Cebrail aleyhisselam, misvak kullanmayı o kadar tavsiye etti ki, misvakın farz olacağından korktum. [İbni Mace]

Eğer ümmetime güçlük vermeyeceğini bilseydim, her namaz için abdest almalarını ve her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim. [Buhari, Müslim]

Gece namazı için kalkınca, ağzınızı misvakla temizleyin! Çünkü bir melek, namazda Kur’an okuyanın ağzına yaklaşarak dinler. [Deylemi]

Ağzınız Kur’an yoludur, misvakla temizleyin. [Ebu Nuaym]

Peygamberlerin beş sünneti: Haya, hilm, hacamat, misvak, güzel koku. [Taberani]

Misvak erkeğin fesahatini (konuşma güzelliğini) artırır. [İ. Adiy, Hatib]

Misvak; ağzı temizler, görmeyi keskinleştirir, diş etlerini güçlendirir, dişleri beyazlaştırır ve çürümeyi önler, hazmı kolaylaştırır, mideye sıhhat verir, balgamı keser, hasenatı artırır. Misvak kullanan, Allahü teâlâyı razı eder, melekleri sevindirir. [Ebu Nuaym]

Misvak nasıl kullanılmalıdır?

- Misvak'ın bir ucunu ilk kullanımdan önce yumuşaması için suda (mümkünse gül suyunda) bekletiniz.

- Yumuşattığınız ucun alttan 2-3 santimlik kısmının dışındaki sert tabakayı bıçakla kazıyın.

- Yumuşamadıysa dişleriniz arasında ezerek yumuşatın. Lif lif ayrılmış bir fırçanız olacak.

- Her kullanımdan önce Misvak'ı hafifçe dişinizle ezerek yumuşatın. Suya sokmadan, dişlerinize sürterek kullanın. İçinden gelen öz hem dişlerinizi beyazlatacak, hem de ağız kokusunu önleyecek.

- Kullandıktan sonra yıkayıp ucu yukarıda kalacak şekilde dik olarak saklayın.

- Kullandığınız uç kısımdaki lifler "doğal olarak" eskiyip koptukça bu kısmı tamamen kesin.

- Misvak'ın uzunluğu bir karış, kalınlığı bir parmak kadar olmalı.

- Misvak'ı kullanırken fazla baskı yapmadan enine doğru kullanmalıdır.