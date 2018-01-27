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Mistura duyurdu: Tüm adımlar Cenevre'de atılacak!

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, anayasa hazırlığına ilişkin tüm adımların Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında atılacağını vurguladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:53
Mistura duyurdu: Tüm adımlar Cenevre'de atılacak!

Mistura, anayasa komisyonunda Cenevre'deki sürece katılan muhalifler, rejim, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'nde ele alınacak anayasa hazırlığı adımlarının Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında atılacağı belirterek, BM'nin Soçi'deki temsiline Genel Sekreter Antonio Guterres'in karar vereceğini bildirdi.

Mistura yaptığı açıklamada, Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen Suriye konulu özel toplantıda anayasa konusunu ele aldıklarını söyledi.

BM temsilcisi, anayasa hazırlanması takvimi ve süreci, anayasa komisyonu üyelerinin seçilme kriteri ve nihai anayasa metninin Cenevre'de BM gözetiminde karara bağlanacak konular olduğunu vurguladı. Mistura, anayasa komisyonunda rejim, Cenevre'deki sürece katılan muhalefet, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağını aktardı.

RUSYA'YI ULUSAL DİYALOG KONGRESİNE DAVET ETTİ

Rusya'nın BM'yi Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet ettiğini anımsatan Mistura, Moskova'dan "Soçi'nin sonucunun Cenevre'ye taşınacağı ve sürecin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde ilerleyeceği" konusunda taahhüt aldıklarını dile getirdi.

Staffan de Mistura, Viyana'da 25-26 Ocak'ta düzenlenen toplantıdan elde edilenleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ileteceğini, BM'nin Soçi'de temsil edilip edilmeme kararını Guterres'in vereceğini sözlerine ekledi.

SURİYELİ MUHALİFLERDEN  SOÇİ'YE BOYKOT

Bu arada, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ni boykot etme kararı aldığını duyurdu.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:53
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