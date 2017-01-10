Mistral GYO’nun halka arzını TSKB ve Yatırım Finansman gerçekleştirecek İzmir’in önde gelen işadamlarının ortaklığıyla kurulan Mistral GYO, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliği ve Yatırım Finansman Menkul Değerler (YFAŞ) eş liderliğiyle, 12-13 Ocak 2017 tarihleri arasında halka açılıyor. On sekiz kurumun sabit fiyatla talep toplayacağı halka arzın büyüklüğü 53,6 milyon TL olacak. Hisse başına 5,50 TL’den yapılacak halka arzın yüzde 70’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek

10 Ocak 2017, 21:49 Bu haber 176 kez okundu Eklenme: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) liderliğini ve Yatırım Finansman Menkul Değerler’in (YFAŞ) eş liderliğini üstlendiği İzmir’in önde gelen işadamlarının ortaklığı ile kurulan Mistral GYO halka açılıyor. Halka arz öncesi sermayesi 39 milyon TL olan Mistral GYO’nun yüzde 25’i 12-13 Ocak 2017 tarihleri arasında talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arzın büyüklüğü 53,6 milyon TL olacak. Hisse başına 5,50 TL’den yapılacak halka arzın yüzde 70’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. TSKB liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde gerçekleşecek halka arzın konsorsiyumunda; Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İnfo Yatırım A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Phıllıpcapıtal Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım A.Ş. , Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer alıyor.