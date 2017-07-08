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'Misketlerin' yarışı nefesleri kesti!
Kumdan özenle hazırlanan bir pistte düzenlenen heyecan dolu misket yarışını izliyoruz.
08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:28
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:28
Misket yarışı
kum pisti
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