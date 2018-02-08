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Mısırlı judocu bile bile kaybetmişti... İşte o müthiş hikaye!

Mısırlı’ların ve Arapların övüncü Muhammed Ali Rişvan'ın dikkat çekici hikayesi...

08 Şubat 2018 Perşembe 09:30
Mısırlı judocu bile bile kaybetmişti... İşte o müthiş hikaye!

Karar'dan Mevlana İdris, Mısırlı dünyaca ünlü judocu Muhammed Ali Rişvan'ın hayatından önemli bir kesiti yazdı... İşte o yazı:

AHLAKLI OLMAK ALTIN MADALYAYI KAYBETMEYİ GEREKTİREBİLİR

Mısırlı’ların ve Arapların övüncü Muhammed Ali Rişvan başarılarını çok insanın bilmediği Mısırlı bir judocuydu. 1984 yılı Los Angeles olimpiyatlarında judoda altın madalyayı hak ettiği halde gümüş madalya kazandı. Şöyle ki; son maçta Japon rakibiyle karşılaştı Japon’un sol ayağında tendonlarda yırtılma oldu. Bu yüzden Sol tarafı zayıftı. Müsabakada antrenörü ısrarla sol bacağına saldırmasını bağırıyordu. Fakat o hiç buna çabalamadı ve yenildi. Gümüş madalyayı kazandı. Bu durumu röportajda soran gazeteciye: “Benim dinim yaralıya vurmayı yasaklıyor. Eğer o durumdayken sol bacağına yüklenseydim sakat kalabilirdi; madalya için bunu ona yapamazdım” demiş. Onun bu tavrı ayakta alkışlandı ve UNESCO dünyanın en ahlak sahibi sporcusu üstün ödülüne layık gördü. Japon’lar onu bir kral gibi ülkelerinde karşıladılar. İstatistiklere göre onun bu tavrından etkilenip İslamı inceleyip dünyada elli bin kişi Müslüman oldu. Hatta Bunlardan biri olan müslime Japon Riko hanım ona âşık oldu ve evlendiler şimdi İskenderiyede yaşıyorlar.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:30
  1. muhammed ali rişvan
  2. Judo
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