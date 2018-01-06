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Mısırlı FETÖ militanı cezaevine gönderildi

FETÖ militanlarının iç haberleşmede kullandıkları ByLock programını örgütün yabancı üyelerinin de kullandığı ortaya çıktı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 03:30
Mısırlı FETÖ militanı cezaevine gönderildi

SELİM YAZICI / ANKARAFETÖ üyeliğinden tutuklanan Arap asıllı bir şahsın telefonunda ByLock tespit edildi. Şahsın Mısır’ın darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin Türkiye’deki danışmanlarından biri olduğunu söylemesi dikkat çekti. Konuyu Akit’e değerlendiren gazeteci-yazar Nurettin Veren, “FETÖ’nün Mısır çalışmaları 90’lı yılların başına dayanıyor. FETÖ, Mısır’da darbeye giden süreçte Mursi’yi yanlış yönlendirmiş; hataya sevk etmiş olabilir” dedi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 03:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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