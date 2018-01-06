Mısırlı FETÖ militanı cezaevine gönderildi

SELİM YAZICI / ANKARA - FETÖ üyeliğinden tutuklanan Arap asıllı bir şahsın telefonunda ByLock tespit edildi. Şahsın Mısır’ın darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin Türkiye’deki danışmanlarından biri olduğunu söylemesi dikkat çekti. Konuyu Akit’e değerlendiren gazeteci-yazar Nurettin Veren, “FETÖ’nün Mısır çalışmaları 90’lı yılların başına dayanıyor. FETÖ, Mısır’da darbeye giden süreçte Mursi’yi yanlış yönlendirmiş; hataya sevk etmiş olabilir” dedi.