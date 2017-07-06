Mısır'dan tehdit gibi mesaj: Müzakereye yer yok

Özel bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Şükri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelttiği talep listesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şükri, "Mısır ile Suudi Arabistan'ın emniyeti birbirinden ayrılamaz ve bu konu müzakere kabul etmez. Artık Katar'la müzakere ya da orta yollu çözümlere yer yok." dedi.

'İÇERİĞİ BOŞ'

"Katar'la müzakere masasına ancak ambargo uygulayan ülkelerin tüm talepleri yerine getirildiği zaman oturulacağını" belirten Şükri, Katar'ın talep listesine verdiği yanıta ilişkin "içeriği boş, uzun ve olumsuz" değerlendirmesini yaptı.

BAZI TEDBİRLER ALINACAK

Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya da değinen Şükri, Katar'la yaşanan krizin ele alınacağı toplantıda ya da sonrasında bazı tedbirlere başvurulmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Şükri, ambargo uygulayan ülkelerin taleplerini 13'ten 6'ya düşürdüğü iddiasını ise yalanladı. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmiş ve cevap vermesi için Katar'a 3 Temmuz'a kadar süre tanımıştı. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talebiyle 48 saat daha uzatılan bu süre sona ermişti. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in resmi haber ajanslarında yayınlanan ortak açıklamada, "Doha yönetiminin 13 maddelik talep listesine verdiği cevabın teslim alındığı ve uygun bir zamanda karşılık verileceği" duyurulmuştu.