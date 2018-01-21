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Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...

Türkiye'nin Afrin harekatını eleştiren Mısır Dışişleri Bakanlığı, harekatı Suriye'de siyasi çözüme yönelik çabaların baltalanması ve mevcut siyasi kararların ihlali olacağını iddia etti.

21 Ocak 2018 Pazar 17:26
Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e düzenlediği harekattan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor. Bu harekatı Suriye'nin egemenliğinin ihlali ve Suriye'de terörle mücadeleye yönelik mevcut siyasi kararların ve çabaların baltalanması olarak görüyoruz" denildi.

Mısır Dışişleri, Suriye'deki çözüm sürecinde askeri kararların kabul edilemez olduğunu da belirterek, bu ülkede tüm tarafların kabul edebileceği bir siyasi süreç izlenmesi yönünde çağrı yaptı.

 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 17:26
  1. Mısır
  2. Türk ordusu
  • MetinMetin1 sa önce
    Biz girdik çok istiyorsan gel engelle.
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    gavur sisi sana mı soracaktık...
  • Lustt1 Lustt1 1 sa önce
    Çakal cengildedi....
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Mısır, Bir ABD, Kuklası Olan Sisi, Tarafından Yönetiliyor. Nede Olsa.
  • SivaslıSivaslı1 sa önce
    Sisi’nin din kardeşi Beşşar’a el atıldı, tabi ki Sisi rahatsız olur.
  • abdoabdo1 sa önce
    YAHUDİ SİSİ NİN BAŞKANLIĞI ALTINDA OLAN MISIRDAN HANGİ İYİ, HABERİ BEKLİYORSUNUZKİ. BAŞ ÇIBAN TERÖRİST P..ÇISRAELİN AKRABASI YAHUDİ P..ÇİSİSİ.
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