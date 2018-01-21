Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e düzenlediği harekattan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor. Bu harekatı Suriye'nin egemenliğinin ihlali ve Suriye'de terörle mücadeleye yönelik mevcut siyasi kararların ve çabaların baltalanması olarak görüyoruz" denildi.

Mısır Dışişleri, Suriye'deki çözüm sürecinde askeri kararların kabul edilemez olduğunu da belirterek, bu ülkede tüm tarafların kabul edebileceği bir siyasi süreç izlenmesi yönünde çağrı yaptı.