Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
Türkiye'nin Afrin harekatını eleştiren Mısır Dışişleri Bakanlığı, harekatı Suriye'de siyasi çözüme yönelik çabaların baltalanması ve mevcut siyasi kararların ihlali olacağını iddia etti.21 Ocak 2018 Pazar 17:26
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e düzenlediği harekattan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor. Bu harekatı Suriye'nin egemenliğinin ihlali ve Suriye'de terörle mücadeleye yönelik mevcut siyasi kararların ve çabaların baltalanması olarak görüyoruz" denildi.
Mısır Dışişleri, Suriye'deki çözüm sürecinde askeri kararların kabul edilemez olduğunu da belirterek, bu ülkede tüm tarafların kabul edebileceği bir siyasi süreç izlenmesi yönünde çağrı yaptı.