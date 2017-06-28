Mısır’dan Libya sınırına hava saldırısı
Mısır Ordusu, Libya sınırını geçip Mısır’a girmeye çalışan militanların bomba yüklü 12 aracını imha etti.28 Haziran 2017 Çarşamba 10:14
Mısır Ordusu, Libya sınırına hava saldırısı düzenledi. Ordu, düzenlediği hava saldırılarında Libya sınırından Mısır’a geçmeye çalışan militanları hedef aldı. Yetkililer, hava saldırılarında militanlara ait patlayıcı yüklü 12 aracın imha edildiğini bildirdi. Ancak militanların hangi terör örgütü mensubu oldukları açıklanmadı.