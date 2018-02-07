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Mısır'dan küstah Türkiye çıkışı!

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Mısır'ın egemenliğine tacizde bulunmama uyarısı yaptı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 20:43
Mısır'dan küstah Türkiye çıkışı!

Kahire, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ve Kıbrıs arasında imzalanan münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın uluslararası hukuka göre herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

'ANLAŞMA ULUSLARARASI HUKUK NORMLARINA UYGUN'

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, "Söz konusu anlaşmanın geçerliliğini hiç kimse tartışmaya açamaz. Zira anlaşma, uluslararası hukuk normlarına uygun ve BM'ye teslim edildi" dedi.

'TACİZ GİRİŞİMLERİNİ ÖNLEYECEĞİZ'

Mısır'ın bu bölgedeki meşru haklarını taciz etmeye veya bu haklar üzerinde şüphe oluşturmaya yönelik her türlü girişimden uzak durulması yönünde uyarıda bulunan Zeyd, bu tür girişimlerin önleneceğini vurguladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU RESTİ ÇEKMİŞTİ

Çavuşoğlu, Yunan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, bu anlaşmanın uluslararası hukuka göre herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığını kaydetmişti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konuda ve Yunanistan'ın 2011'de çıkardığı hidrokarbon kanunuyla ilgili ciddi yasal itirazları bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında ve bununla örtüşen deniz bölgelerinde hiçbir yasa dışı bilimsel araştırma veya hidrokarbon araştırmasına izin vermeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 20:43
  1. Türkiye
  2. Yunan Kathimerini
  3. Doğu Akdeniz

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