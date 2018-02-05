Mısır’dan İsrail’e 'vur' izni!

Habere göre saldırıları gerçekleştiren İsrail hava unsurlarında herhangi bir işaret yer almıyormuş. Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin operasyonlar için bizzat izin verdiği de iddialar arasında.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, İsrail’in son 2 yıldır Mısır’ın Sina Yarımadası’nda Mısır hükümetinin de onayıyla terör örgütü DEAŞ ve bağlantılı gruplara karşı 100’den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Habere göre İsrail operasyonları, 31 Ekim 2015’te bir Rus yolcu uçağının bombayla düşürülmesinin ardından başladı. Saldırıda 224 kişi hayatını kaybetmişti.

'KAMUOYUNDAN GİZLENDİ'

Amerikalı ve İngiliz yetkililere dayandırdığı haberinde New York Times, İsrail’in hava saldırılarının kamuoyundan gizlendiğini bildirdi. Buna göre Mısır’daki hava operasyonlarına katılan İsrail insansız hava araçlarının üzerinde herhangi bir işaret olmuyor. İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin de simgeleri örtülüyor.

‘BASINA SANSÜR UYGULANDI’

Zaman zaman İsrail jetleri, Mısır’ın içindeki bir üsten geliyormuş gibi görünmek için farklı rotalardan uçuş yapıyor. Mısır kamuoyunda İsrail’e verilen bu iznin, tepki doğurmaması için haberler basından saklanıyor. NYT, Mısır hükümeti, Kuzey Sina vilayetini kapalı askeri bölge ilan ettiği için gazetecilerin bu bölgeden bilgi alamadığını da yazdı.

İsrail basını ise askeri sansür yasaları nedeniyle Mısır’daki hava operasyonlarını haberleştiremiyor. İsrail’in operasyonları, doğrudan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin onayıyla gerçekleştirilirken, durumdan Mısır’da askeri ve istihbarat servislerindeki dar bir çevre haberdardı.