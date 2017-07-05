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Mısır'dan flaş karar! 3 ay daha uzattılar

Mısır Parlamentosu, OHAL uygulamasının üç ay uzatılması kararını üçte iki çoğunlukla onayladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:15
Mısır'dan flaş karar! 3 ay daha uzattılar

Mısır Parlamentosu, OHAL’in ülkenin bütün bölgelerinde üç ay daha uzatılması kararını onayladı.

Mısır devlet televizyonunun (ERTU) haberine göre, parlamento, Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’nin, ülkenin tamamında OHAL uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararını bugün onayladı. Parlamentonun üçte ikisinin oyu ile kabul edilen OHAL uygulamasının, 10 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında geçerli olacağı duyuruldu.

KİLİSE SALDIRILARININ ARDINDAN OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, 9 Nisan 2017 tarihinde Tanta ve İskenderiye’de kiliselere düzenlenen bombalı saldırının ardından ülke genelinde OHAL kararı almıştı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:15
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