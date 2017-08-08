Mısır'dan Barzani'ye destek!

Kuzey Irak merkezli Rudaw'ın haberine göre, Irak Parlamentosu'ndaki KDP grubuyla bir araya gelen Mısır'ın Bağdat Büyükelçisi Alaa Musa'nın "Bağdat'la anlaşmaya varırsanız, Mısır ertesi gün Kürdistan'ın bağımsızlığını tanıyacaktır" dediği bildirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacağını açıklamıştı. IKBY'nin bölgedeki destek arayışlarına rağmen ABD kısa süre önce referanduma kesinlikle karşı olduğunu açıklamıştı.

Irak Parlamentosu'ndaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) grubu dün Bağdat'ta bağımsızlık referandumuyla ilgili bir dizi temaslarda bulundu.

Rudaw'a konuşan Irak Parlamentosu KDP Grup Başkanvekili Şahevan Abdullah, Irak Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra, ABD, Avustralya, Mısır ve Kuveyt büyükelçileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

KDP'li parlamenter, Mısır Büyükelçisi Alaa Musa'nın “Bağdat'la anlaşmaya varırsanız, Mısır ertesi gün Kürdistan'ın bağımsızlığını tanıyacaktır” dediğini kaydetti.

IKBY'nin bağımsızlık konusunda Bağdat ile kalıcı bir anlaşma sağlamasının zor bir ihtimal olduğu belirtiliyor.