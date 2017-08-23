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Mısır'dan ABD'ye şok misilleme!

ABD'nin insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Mısır'a yapılan yardımlarını durdurduğunu açıklamasının ardından Mısır yönetiminden misilleme geldi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:19
Mısır'dan ABD'ye şok misilleme!

Ancak Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı ile Jared Kushner'in görüşmesinin iptal edildiği duyuruldu.

Dün ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır'a yapılan yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Mısır yönetimi ise, ABD'nin yardımları askıya alma kararının ikili ilişkilere negatif etkisi olacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:19
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