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Mısır'daki kanlı saldırı: 39 kişi öldü

Mısır'ın Kuzey Sina ile Feyyum illerinde düzenlenen saldırılarda 1'i polis 39 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:32
Mısır'daki kanlı saldırı: 39 kişi öldü

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ile başkent Kahire'nin güneyindeki El-Feyyum'da düzenlenen saldırılarda, 1'i polis 39 kişinin öldüğü, 10 askerin yaralandığı bildirildi.

  • Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, El-Ariş kentinin güneyindeki El-Mesaid Mahallesi'nde bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 7 asker yaralandı, saldırganlardan 4'ü öldürüldü. Mısır ordusuna ait askeri uçakların Ariş'in güneyinde teröristlerin toplandığı El-Metni bölgesine düzenlediği saldırıda ise 34 terörist öldü, 10 terörist yakalandı, bir bomba yüklü araç ile iki patlayıcı madde deposu kullanılamaz hale getirildi.

Feyyum'da ise motosikletli iki saldırganın polis aracına ateş açması sonucu bir polis hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. Saldırganların kaçmayı başardığı kaydedildi.

Olaylarla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Kuzey Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren "Ensar Beyt el-Makdis" adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana başta Kuzey Sina olmak üzere birçok ilde "terörist" olarak adlandırdığı unsurlara yönelik, "güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri" gerekçesiyle operasyonlar gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:32
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