Mısır'daki Başsavcı Berekat suikastı davası

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamuoyunda "Başsavcı Hişam Berekat suikastı" olarak bilinen ve 16'sı gıyabi 67 sanığın yargılandığı davanın duruşması başkentin güneyindeki Tora'da görüldü. Kahire Ceza Mahkemesi, davada yargılanan ve daha önce görüşü alınmak üzere dosyaları müftüye gönderilen 30 sanıktan 28'inin idam cezasına, ölen 1 sanık hakkında davanın düşürülmesine ve diğer 38 sanıktan 15'inin müebbet (25), 8'inin 15'er ve 15'inin 10'ar yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, müftünün, dosyaları kendisine gönderilen sanıklardan 2'sinin idamlarına onay vermeme nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.

Ölen kişinin Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen liderlerinden olup geçen ekim ayında meydana gelen bir silahlı çatışmada öldüğü duyurulan Muhammed Kemal olduğu kaydedildi.

Haklarında idam kararı verilen sanıklar arasında İhvan'ın Şura Meclisi üyesi Muhammed Cemal Haşmet, Mısır Sağlık Bakanlığı eski sözcüsü Yahya Musa, İhvan Rehberlik Konseyi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed'in yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Davada yargılanan sanıklardan 30'unun dosyası 17 Haziran'da, idamları konusunda görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmişti.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare amaçlı olarak başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.

Başsavcı Hişam Berekat, Haziran 2015'te Kahire'nin doğusunda konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Mısır güvenlik güçleri İhvan ile Hamas'ı suçlamış ancak her iki teşkilat da saldırı ile alakaları olmadığını duyurmuştu.