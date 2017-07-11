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Mısır'da yangın: 44 yaralı

Mısır'ın İskenderiye şehrinde petrokimya tesisinde yangın çıktı. Tesiste çıkan yangında 44 kişi yaralandı

11 Temmuz 2017 Salı 03:25
Mısır'da yangın: 44 yaralı

Mısır'ın İskenderiye ilinde gaz yüklü tankerin infilak etmesi sonucu bir petrokimya tesisinde çıkan yangında 44 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, yaptığı yazılı açıklamada, "İskenderiye-Kahire yolunda gaz yüklü tankerin infilak etmesi sonucu bir petrokimya şirketine ait tesiste çıkan yangında 44 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Mücahid, yaralılardan 6'sının vücutlarının yüzde 60'ından fazlasında yanıklar olduğunu ve hayati tehlikeleri bulunduğunu duyurdu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 03:25
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