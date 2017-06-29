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Mısır'da tüpgaza yüzde 100 zam yapıldı

Mısır'da son 8 ay içerisinde akaryakıt ve tüpgaz ürünlerine yüzde 5.6 ila 100 arasında değişen oranlarda ikinci kez zam yapıldı.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:28
Mısır'da tüpgaza yüzde 100 zam yapıldı

Mısır hükümeti cüneyhin dalgalanmaya bırakıldığı Kasım 2016’dan bu yana, son 8 ay içinde ikinci kez akaryakıt ve tüpgaz ürünlerine zam yaparak, fiyatları yüzde 5.6 ila 100 arasında değişen oranlarda artırdı.

Mısır petrol bakanı Tarık Molla, yaptığı basın açıklamasında yeni fiyat uygulamasının bugün sabah saat 08:00 itibariyle başladığını söyledi.

Normal benzinin yüzde 43, daha çok taksi ve dolmuş araçlarında kullanılan 80 oktan benzin fiyatının ise yüzde 55 oranında zamlandığı belirtildi. Yeni uygulamaya göre normal benzinin fiyatı 3.5 cüneyhtten (19 sent) 5 cüneyhe (27 sent) çıkarken, 80 oktan benzinin fiyatı ise 2.35’ten (13 sent) 3.65 cüneyhe (20 sent) yükseldi.

Tüpgaz'a yüzde 100 zam yapıldı

En düşük zam yüzde 5.6 ile süper benzine yapılırken en yüksek zam tüpgaz fiyatına geldi. 15 cüneyhten (83 sent) satılan büyük tüp bugünden itibaren 30 cüneyhten (1,66 sent) satılacak.

Motorin (mazot) fiyatının 2.35 cüneyhten (13 sent) 3.65'e (20 sent) yükselerek yüzde 55 oranında zamlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:28
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