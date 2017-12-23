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Mısır'da trafik kazası: 13 kişi öldü

Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:29
Mısır'da trafik kazası: 13 kişi öldü

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Beni Suveyf ilinin doğu çöl yolunda bir midibüsün karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu 13 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

AYNI YOLDA 3 GÜN SONRA KAZA

Aynı yolda 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında da 13 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

Mısır İstatistik kurumundan 17 Aralık'ta yapılan açıklamaya göre, ülkede son altı ayda meydana gelen trafik kazalarında bin 929 kişi öldü, 7 bin 217 kişi yaralandı. Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 13:29
  1. Mısır
  2. Trafik kazası 13 ölü 8 yaralı
  3. KAHİRE
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