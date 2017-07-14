Mısır'da silahlı saldırı saldırı: 5 kişi öldü

Mısır'ın Giza kentinde güvenlik noktasını hedef alan silahlı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, motosiklet kullanan kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Giza'nın Sakkara bölgesindeki arkeolojik alan yakınlarında bulunan bir güvenlik noktasını hedef aldı.

Saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği, bölgede arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.