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Mısır'da silahlı saldırı saldırı: 5 kişi öldü

Mısır'ın Giza kentinde güvenlik noktasını hedef alan silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:55
Mısır'da silahlı saldırı saldırı: 5 kişi öldü

Mısır'ın Giza kentinde güvenlik noktasını hedef alan silahlı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, motosiklet kullanan kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Giza'nın Sakkara bölgesindeki arkeolojik alan yakınlarında bulunan bir güvenlik noktasını hedef aldı.

Saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği, bölgede arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:55
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