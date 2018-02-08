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Mısır'da Şefik'in partisinden Abdulfettah es-Sisi'ye destek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladıktan sonra tartışmalı şekilde yarıştan çekilen Şefik'in liderliğini yaptığı Ulusal Hareket Partisi, seçimde Sisi'yi destekleyeceklerini açıkladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 21:15
Mısır'da Şefik'in partisinden Abdulfettah es-Sisi'ye destek

Mısır eski Başbakanı Ahmed Şefik'in başkanlığını yaptığı Ulusal Hareket Partisi, mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Sisi'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Ulusal Hareket Partisi yetkililerinin başkent Kahire'de gerçekleştirdiği toplantıya, cumhurbaşkanlığı için aday olacağını açıklamasının ardından baskı gördüğü iddialarının gündeme geldiği bir dönemde adaylıktan vazgeçen Şefik katılmadı.

Toplantının sonunda partiden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Ahmed Şefik'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmama kararının ardından, parti tabanının ülkenin liderliği için uygun gördüğü isim hakkında bir araştırma yapıldı. Sonuçlar, parti tabanının yüzde 85'inden fazlasının Sisi'yi desteklediğini ortaya koydu." denildi.

Açıklamada ayrıca, halktan "boykot çağrılarına destek vermemeleri ve sandığa gitmeleri" istendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den 29 Kasım 2017'de görüntülü bir açıklama yapan Şefik (76), Mısır Cumhurbaşkanlığı için adaylık niyetinde olduğunu belirtmişti. Ancak 7 Ocak'ta başkanı olduğu Ulusal Hareket Partisi genel kurulu üyeleri ile evinde gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı açıklama yapan Şefik, 2018 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını kamuoyuna deklare etmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, en güçlü aday olarak kabul ediliyor. Şefik'in aday olması durumunda Sisi'yi zorlayabileceği konuşuluyordu.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 21:15
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