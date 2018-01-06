Mısır'da polis merkezinde çatışma çıktı

Mısır'da bir polis merkezinin ateşe verilmeye çalışıldığı, emniyet güçlerinin olaya müdahale ettiği bildirildi.

Ülkenin resmi Ahbar El-Yevm gazetesinin internet sitesindeki habere göre, başkent Kahire'nin doğusunda yer alan El-Mukattam Polis Merkezi'nde tutulan bir kişi hayatını kaybetti.

Bu olaya tepki gösteren bir grup Mısırlı aile, polis merkezini ateşe vermeye çalıştı. Söz konusu grup ile polisler arasında gerginlik yaşandı.

Olaya müdahale eden emniyet güçlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı ve durumun kontrol altına alındığı belirtildi.

Resmi kaynaklardan henüz polis merkezinde tutulan kişinin ölümüyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.