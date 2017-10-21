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Mısır'da polis konvoyuna saldırı! Çok sayıda ölü var

Mısır'da bir operasyona giden polis konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu 50 güvenlik mensubu hayatını kaybetti.

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:33
Mısır'da polis konvoyuna saldırı! Çok sayıda ölü var

Mısır'da güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma akşamı ihbar alınan bir eve baskın düzenlemek üzere yolda olan polis ve askerlerden oluşan konvoy, pusuya düşürüldü ve silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik birimleri ve doktorlardan edinilen bilgiye göre saldırıda en az 50 güvenlik mensubu hayatını kaybetti. Ölenlerin 21'inin polis, 29'unun ise asker olduğu aktarıldı.

Polis konvoyunun tahrip gücü yüksek patlayıcı ve roketlerle hedef alındığı saldırı, başkent Kahire'nin yaklaşık 300 kilometre güneybatısında bulunan Bahariya Vahası'nda gerçekleşti.

Saldırıyı doğrulayan Mısır İçişleri Bakanlığı, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 17:33
  1. mısır
  2. polis konvoyuna saldırı
  • Hikmet Hikmet 1 gün önce
    BU OLAY GÖSTERİYORKİ İLERKİ GÜNLERDE ORDAKİ MÜMIN KARDEŞLERIMIZINBÜYÜK BIR ZULÜM VE BASKI GÖRECEKLERI ÇÜKNKÜ O BONBAYI SISI VE EFENDILERI PATLATTI
  • abdoabdo1 gün önce
    yahudi sisi, boşalt o koltuğu sehpaya çık ipi tak boynunatekmeyi ben vuracağım sana
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