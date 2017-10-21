Mısır'da polis konvoyuna saldırı! Çok sayıda ölü var

Mısır'da güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma akşamı ihbar alınan bir eve baskın düzenlemek üzere yolda olan polis ve askerlerden oluşan konvoy, pusuya düşürüldü ve silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik birimleri ve doktorlardan edinilen bilgiye göre saldırıda en az 50 güvenlik mensubu hayatını kaybetti. Ölenlerin 21'inin polis, 29'unun ise asker olduğu aktarıldı.

Polis konvoyunun tahrip gücü yüksek patlayıcı ve roketlerle hedef alındığı saldırı, başkent Kahire'nin yaklaşık 300 kilometre güneybatısında bulunan Bahariya Vahası'nda gerçekleşti.

Saldırıyı doğrulayan Mısır İçişleri Bakanlığı, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.