Mısır'da Polis kontrol noktasına bombalı saldırı

Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bir polis kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu sabah, Ariş şehrinin Mesaid bölgesindeki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 4'ü sivil 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kontrol noktası yakınındaki bir binada göçük oluştuğu ve şiddetli patlamanın şehirde paniğe neden olduğu aktarıldı.
İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapılmazken saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Mısır ordusu, geçen cumartesi günü, Sina Yarımadası'ndaki silahlı gruplara operasyon düzenlemişti.