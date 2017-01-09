Mısır'da Polis kontrol noktasına bombalı saldırı

Sina Yarımadası'nda polis kontrol noktasına yapılan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da Polis kontrol noktasına bombalı saldırı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 13:51
Bu haber 1.772 kez okundu

Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bir polis kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu sabah, Ariş şehrinin Mesaid bölgesindeki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 4'ü sivil 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kontrol noktası yakınındaki bir binada göçük oluştuğu ve şiddetli patlamanın şehirde paniğe neden olduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapılmazken saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Mısır ordusu, geçen cumartesi günü, Sina Yarımadası'ndaki silahlı gruplara operasyon düzenlemişti.

 
EtiketlerSina YarımadasıMısır
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.