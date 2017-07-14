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Mısır'da kontrol noktasına saldırı: 2 asker öldü

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu kontrol noktasında bulunan 2 askerin öldüğü açıklandı.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:41
Mısır'da kontrol noktasına saldırı: 2 asker öldü

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 2 askerin öldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Ariş kentindeki kontrol noktasında bulunan 2 asker keskin nişancılar tarafından hedef alındı. Askerler olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:41
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