Mısır'da kontrol noktasına saldırı: 2 asker öldü
Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu kontrol noktasında bulunan 2 askerin öldüğü açıklandı.14 Temmuz 2017 Cuma 09:41
Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 2 askerin öldüğü bildirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Ariş kentindeki kontrol noktasında bulunan 2 asker keskin nişancılar tarafından hedef alındı. Askerler olay yerinde hayatını kaybetti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.