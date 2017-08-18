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Mısır'da Karadavi'nin çocuklarının mal varlıklarına el konuldu

Mısır'da İhvan mensubu oldukları gerekçesiyle aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin 6 çocuğunun da bulunduğu 16 kişinin bütün mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 06:39
Mısır'da Karadavi'nin çocuklarının mal varlıklarına el konuldu

Mısır'da "Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu" oldukları gerekçesiyle aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin 6 çocuğunun da bulunduğu 16 kişinin bütün mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Mevcut yönetim tarafından oluşturulan İhvan'a Bağlı Mal Varlıkları ve Emlak Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Aralarında Karadavi'nin 6 çocuğu Abdurrahman, Muhammed, Usame, Siham, Ala ve Esma'nın da bulunduğu İhvan mensubu 16 kişinin bütün mal varlıklarına el konulmuştur." denildi.

Mallarına el konulan kişiler arasında Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi'nin eşi olan muhalif Vasat Partisi yöneticisi Husam Halef'in de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "söz konusu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak sahip oldukları bütün taşınmazlar ile nakit mal varlıklarına el konulduğu" kaydedildi.

KARADAVİ'NİN 6 ÇOCUĞU MISIR DIŞINDA

Husam Halef'in avukatı Ahmed Mazi, konuya ilişkin açıklamasında "Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula haricindeki 6 çocuğunun ülke dışında olduğunu" söyledi.

Mazi, müvekkilinin malına el konulmasının "yasadışı" olduğunu belirterek, gerekli tüm itirazları yapacaklarını dile getirdi.

Kahire Mahkemesi, 23 Eylül 2013'te, "İhvan'ın ve bağlı tüm oluşumların faaliyetlerinin yasaklanması, teşkilatın kapatılması ile taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması" kararı vermişti. Mahkeme ayrıca İhvan'ın el konulan mal varlığını inceleyecek bir komite oluşturulması yönünde karar almış, bu çerçevede birçok İhvan mensubu ve teşkilata bağlı kurumun mal varlıklarına el konulmuştu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 06:39
  1. Mısır Kardavi mal varlığı
  2. Kardavi
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