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Mısır'da gizemli keşif

Mısır'da bulunan Giza Piramitleri'nde saklı bir boşluk keşfedildiği bildirildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 16:23
Mısır'da gizemli keşif

Mısır'da Giza Piramitleri'nde keşfedilen boşluğun, Japon ve Fransız bilim adamları tarafından kozmik-ışın görüntüleme yöntemiyle iki yıl süren araştırma sonunda Keops Piramidi'nde Büyük Galeri'nin üstünde bulunduğu belirtildi.

Bilim adamları, 30 metre derinliğinde bir oyuk görünümdeki mekanın ne amaçla kullanıldığını henüz çözemedi.

Keops Piramidi'nde üç büyük iç oda ve bir dizi geçit bulunuyor. Bunlardan en ilgi çekicisinin 47 metre uzunluğa, 8 metre yüksekliğe sahip Büyük Galeri olduğu ifade ediliyor.

Keşfin Büyük Galeri ile benzer boyutlarda olduğuna ve bilinen geçitlerle bağlantısı varmış gibi görünmediğine dikkat çekiliyor.

Mısır'da 4. hanedanlığın 2. firavunu Khufu adıyla da anılan Keops Piramidi'nin MÖ 2551-2560 yıllarında inşa edildiği düşünülüyor.

Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi, 140 metre yüksekliğinde ve Giza Piramitleri'nin en büyüğü.

Keşfin sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

AA

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 16:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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