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Mısır’da flaş karar! 28 kişiye idam kararı

Kahire’de 2015 yılında Mısır’ın üst düzey savcısının ölümü nedeniyle 28 kişiye idam cezası verdi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:29
Mısır’da flaş karar! 28 kişiye idam kararı

Kahire Ceza Mahkemesi, bugün 28 kişiyi 2015 yılında Mısır’ın üst düzey savcısının ölümü nedeniyle ölüm cezasına çarptırdı. Mahkemede 15 kişi için ise 25’şer yıl hapis cezası verdi. Haziran ayındaki mahkeme ise sanıklardan 30’unun dosyasını 17 Haziran’da idamları için görüş almak amacıyla müftüye göndermişti. Verilen karar temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Başsavcı Hişam Berekat, 2015 yılının Haziran ayında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:29
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