Mısır'da darbeci askerlere saldırı

Mısır’ın Giza kentinin Ayyat köyünde demir yolları şirketine düzenlenen saldırı sonucu 3 emekli askerin öldüğü açıklandı. Mısır ordusu olay yerinde 3 emekli askerin öldürüldüğünü ve 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Darbeci Mısır Silahlı Kuvvetleri, bu olayın terör saldırısı olduğunu belirterek saldırganları yakalama sözü verdiğini açıkladı.