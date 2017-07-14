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Mısır'da Çin istihbaratı gizli toplandı!

Çin Ajanları, Mısır’da ki Çin Konsolonsluğunda Sisi’nin ajanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:16
Mısır'da Çin istihbaratı gizli toplandı!

Türkistan İslam Derneği son zamanlarda Mısır'daki Uygur öğrencilerin Çin'e iadesi hakkında yaptığı açıklamada; Çin istihbaratı askeri uçakla, Mısır Askeri havalimanına gelmiş ve 4 Temmuz’da Mısır istihbaratı ve yüzleri maskeli Çin asker ve polislerinin katıldığı bir operasyon’la, Mısır’da eğitim gören öğrencilere ve ticaret yapan dükkan sahiplerine operasyon düzenlemişti.

Mısır’da ki Çin konsolonsluğunda 8 Haziran da bir toplantı yapıldı. Toplantı konusu Mısır’da öğrenim gören Doğu Türkistan’lı Uygur öğrencilere Çin istihbarat destekli yapılan operasyon.
Takım elbise ile konuşma yapan kişi, Mısır’da ki öğrencilerin dosyalarını Mısır’a teslim eden ve onların hakkında casuslara bilgi veren kişi. Bu kişi aynı zamanda öğrenciler yakalandıktan sonra Polis arabasına binip karakola götüren Çin’in sadık köpeği, sadık ajanı Ablimit ATUS ismini kullanan kişi.

Tişört ile konuşma yapan Sadık Çin Ajanı, başta Allah azze ve celleye, daha sonra vatanı Doğu Türkistan’a ve milleti Uygurlara ihanet etmiş ajan Abduhalik AKSU ve onun yanında ki Çin’e satılmış Doğu Türkistan Uyruklu Uygur Ajan Ekber KARKAS.

Bu satılmış 3 Çin ajanı Doğu Türkistan’lı Uygur Müslümanların kan ağlayan zamanında Çin’lilerle beraber sırt sırta vermiş. Uygur Türklerine zulüm etmek ve Çin’e yaranmak için halkına ve vatanlarına karşı ajanlık yapan hainlerdir.

Vatanına ve halkına karşı Komünist Çin'e ajanlık yapanları, Uygur müslümanlar iyi tanımak zorundadır.

Doğu Türkistan’lı Uygur Müslümanlar, Çin’e ajanlık yapan, Komünist Çin rejimini korumak için fetva veren din adamı kisvesindeki kişilere karşı uzun yıllardır mücadele etmektedir.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:16
  1. Çin ajanı Doğu Türkistan
  2. Mısır
  3. Uygur öğrencileri
  4. Türkistan İslam Derneği
  • h.baydilh.baydil1 sa önce
    Bizim millette hain eksik olmaz.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Allah HainleriKahretsin. Amin
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