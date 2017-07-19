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Mısır'da bombalı saldırı

Mısır'ın Ariş kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir polis ile 8 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:48
Mısır'da bombalı saldırı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Ariş kentinde yola döşenmiş patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak etti.

Patlama sonucu Ahmed Adil (25) adlı polis şefi ile saldırı sırasında araçlarıyla bölgeden geçmekte olan ikisi kadın biri çocuk 8 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Olayda 4 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

Mısır'ın kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DAEŞ'e biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu biliniyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:48
  1. mısır bomba
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