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Mısır'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 kişi öldü

Mısır’ın kuzeyindeki Dekahliye ilinde askeri eğitim uçağının düştüğü kazada pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:26
Mısır'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 kişi öldü

Dekahliye kenti Emniyet Müdürü Eymen el-Mellah, yaptığı yazılı açıklamada, Dekahliye’nin Senbellavin ilçesi kırsalında bir askeri eğitim uçağının düştüğünü, kaza mahallinde yapılan incelemede pilotun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini duyurdu.

Mısır devlet gazetelerinden Cumhuriyet, uçağın bu sabah Şava askeri havaalanından kalkış yaptığını ve teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü yazdı.

2 EĞİTİM UÇAĞI DAHA DÜŞMÜŞTÜ

Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden kaza ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

2016 yılı ocak ve eylül aylarında ülkenin kuzeyinde iki eğitim uçağı daha düşmüş, Mısır Silahlı Kuvvetleri mensubu 4 subay hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:26
  1. Askeri uçak kazası
  2. Mısır
  3. ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI
  4. ÖLÜM
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