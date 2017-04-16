Mısır'da askeri asker sokaklara çıktı

Geçtiğimiz hafta Mısır’da Kıpti kiliselerini hedef alan bombalı saldırıların ardından kilise çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Mısır'da askeri asker sokaklara çıktı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:00

Noel’den sonra Kıpti Hristiyanların en önemli ikinci dini bayramı olan Paskalya yoğun güvenlik önlemi altında kutlanıyor.

Mısırlı gazeteci Hohamed Hashem kilise çevrelerinde sivil polislerin de görev yaptığını belirtti:

“Tüm halka açık alanlarda sivil kıyafetli uzman polisler var. Buna ek olarak soruşturmayı hızlı yürütmek için ara sokaklara da polis yerleştirildi. Allah korusun, her hangi bir şey olursa diye önlem alıyor.”

9 Nisan’da Tanta ve İskenderiye kentlerinde iki Kıpti kilisesini hedef alan bombalı saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

 
EtiketlerPaskalyaDEAŞHohamed HashemHohamed Hashem KİLİSEKıpti kilisesi
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