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Mısır yönetimi tehdit etti: Artık orta yol yok!

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Katar'a yöneltilen talep listesiyle ilgili artık orta yollu çözüme yer olmadığını ve sıradaki hamlenin bazı tedbirlere başvurmak olabileceğini söyledi

06 Temmuz 2017 Perşembe 04:25
Mısır yönetimi tehdit etti: Artık orta yol yok!

Mısır'da uydudan yayın yapan özel bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelttiği talep listesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve sıradaki hamle olarak bazı tedbirlere başvurmak olduğunu söyledi.

"ARTIK ORTA YOL YOK, MÜZAKERE YOK"

Şükri, "Mısır ile Suudi Arabistan'ın emniyeti birbirinden ayrılamaz ve bu konu müzakere kabul etmez. Artık Katar'la müzakere ya da orta yollu çözümlere yer yok." dedi.

KATAR'IN VERDİĞİ YANITI BEĞENMEDİLER

"Katar'la müzakere masasına ancak ambargo uygulayan ülkelerin tüm talepleri yerine getirildiği zaman oturulacağını" belirten Şükri, Katar'ın talep listesine verdiği yanıta ilişkin "içeriği boş, uzun ve olumsuz" değerlendirmesini yaptı.

"BAZI TEDBİRLERE BAŞVURULMASI MÜMKÜN"

Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya da değinen Şükri, Katar'la yaşanan krizin ele alınacağı toplantıda ya da sonrasında bazı tedbirlere başvurulmasının mümkün olduğunu kaydetti.

"TALEP SAYISI DÜŞMEDİ"

Şükri, ambargo uygulayan ülkelerin taleplerini 13'ten 6'ya düşürdüğü iddiasını ise yalanladı.

TALEPLER ARASINDA TÜRK ÜSSÜNÜN KAPATILMASI DA VAR

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmiş ve cevap vermesi için Katar'a 3 Temmuz'a kadar süre tanımıştı. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talebiyle 48 saat daha uzatılan bu süre sona ermişti.

Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in resmi haber ajanslarında yayınlanan ortak açıklamada, "Doha yönetiminin 13 maddelik talep listesine verdiği cevabın teslim alındığı ve uygun bir zamanda karşılık verileceği" duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 04:25
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