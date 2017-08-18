Mısır, yardım kafilesine engel oldu

Filistin Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar için Ulusal Hareket Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının tıbbi yardım taşıyan Cezayirli kafilenin Gazze'ye girişine engel olduğu bildirildi.

HER TÜRLÜ İZİN ALINMIŞTI

Söz konusu kafilenin, daha önce Mısır makamlarından her türlü izni aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Kafilenin Gazze'ye sokulmaması son derece üzücü. Aramızda son zamanlarda oluşan olumlu atmosfer ile uyuşmuyor." denildi.

Yardım kafilesinin, geri dönüş yolunda olduğu aktarılan açıklamada, "Kafilede ilaç ve Gazze'deki hastanelerin zaruri ihtiyacı olan malzemeler bulunuyordu. Refah Sınır Kapısı açıldığında içeri girmesi bekleniyordu ama olmadı." ifadelerine yer verildi.

Mısır makamları, pazartesi günü insani durumlar için dört günlüğüne Refah'ı açmış, bugün tekrar kapatmıştı.