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Mısır, yardım kafilesine engel oldu

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen Sisi'nin yönetimindeki Mısır'ın Refah Sınır Kapısı açık olduğu sırada Cezayirli bir insani yardım kafilesinin Gazze'ye girişine izin vermediği bildirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 23:23
Mısır, yardım kafilesine engel oldu

Filistin Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar için Ulusal Hareket Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının tıbbi yardım taşıyan Cezayirli kafilenin Gazze'ye girişine engel olduğu bildirildi.

HER TÜRLÜ İZİN ALINMIŞTI

Söz konusu kafilenin, daha önce Mısır makamlarından her türlü izni aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Kafilenin Gazze'ye sokulmaması son derece üzücü. Aramızda son zamanlarda oluşan olumlu atmosfer ile uyuşmuyor." denildi.

Yardım kafilesinin, geri dönüş yolunda olduğu aktarılan açıklamada, "Kafilede ilaç ve Gazze'deki hastanelerin zaruri ihtiyacı olan malzemeler bulunuyordu. Refah Sınır Kapısı açıldığında içeri girmesi bekleniyordu ama olmadı." ifadelerine yer verildi.

Mısır makamları, pazartesi günü insani durumlar için dört günlüğüne Refah'ı açmış, bugün tekrar kapatmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 23:23
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  • ferhatferhat20 dk önce
    Aga sen kimden yanasın.
  • Ugur KayaUgur Kaya25 dk önce
    Bu ulkede de az degil yani allaha inanip firavunlara tapanlar
  • Orhan komurOrhan komur35 dk önce
    Hamas seci.lerde galip gelebilir ama terorle arasina mesafe koymuyor her gin fuze atiyor, hdp ye refa gordugunuzu hamasa neden gormuyorsunuz,
  • VatanVatan47 dk önce
    Firavunun torunu
  • GürhanGürhan55 dk önce
    Deccaliyet müthiş performans
  • Alp Alp 1 sa önce
    Sisiyi kim getirdi,tabiki İSRAİL.Mursi kimi endişelendirdi. TABİKİ İSRAİL.MISIRI kim yönetiyor???KESİNLİKLE İSRAİL
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Silah götürürsen izin vermez tabii.
  • Orhan komurOrhan komur1 sa önce
    Adamlar terorle aralarina mesafe koyuyorlar, senin teroristin benim teroristin yok diyecen uluslararasi arenada ama dunyanin teror orgutu listesinde yer alan hamasladost olucan, ozgurluk savascilari fuzeleri oGurluk ugruna atar, masum siviller oldu mu kaldi mi obemli degil, israil topragina dustu mu sen ona bak
  • ramazanramazan1 sa önce
    firavundan ne beklenir ki..
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