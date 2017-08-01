Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı

Mısır ve Yunanistan silahlı kuvvetlerinin Akdeniz'de ortak tatbikat başlattığı bildirildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Temir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gün sürecek "Medusa 2017" adlı tatbikata Mısır ve Yunanistan ordusuna ait deniz ve hava unsurlarının katıldığını belirtti.

Rifai, Mısır'ın tatbikata Fransa'dan aldığı ve eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın adı verilen Mistral tipi helikopter gemisinin yanı sıra bir firkateyn, bir denizaltı ve F-16 savaş uçaklarıyla katıldığını aktardı.

Açıklamada tatbikatın başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında net bilgi verilmemesi dikkati çekti.

Mısır ve Yunanistan, 2015 ve 2016 yıllarında da benzer iki askeri tatbikat yapmıştı.

Kaynak: AA