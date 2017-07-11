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Mısır tarlasından 230 kök Hint keneviri çıktı

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlası içinde kurutulmaya bırakılmış 235 kilogram Hint keneviri ile 230 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

11 Temmuz 2017 Salı 21:33
Mısır tarlasından 230 kök Hint keneviri çıktı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesine bağlı Eminceler Mahallesi’nde M.K.’ya ait mısır tarlasına operasyon düzenledi. Tarlada yapılan aramada kurutulmak üzere bırakılmış esrar yapımında kullanılan 235 kilogram bitki ile 230 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Ekipler, 55 yaşındaki M.K.’yı gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:33
  1. Antalya
  2. Mısır
  3. Serik
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