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Mısır Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü kapattı

İsrail'e gizli anlaşma ile Sana'da operasyon için izin veren Mısır, abluka altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nı "güvenlik" gerekçesiyle kapattı.

09 Şubat 2018 Cuma 17:43
Mısır Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü kapattı

Gazze'deki Sınır İdaresi Basın sözcüsü Mutez Dellul, yaptığı açıklamada, Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı güvenlik gerekçesiyle kapattığını kendilerine ilettiğini belirtti.

Dellul, "Kuzey Sina'daki güvenlik durumlarından dolayı Refah Sınır Kapısı'nın çift taraflı olarak geçişlere kapatıldığı bize iletildi" dedi.

Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı'nı, çarşamba gününden itibaren çift yönlü olarak 3 günlüğüne açacağını duyurmuştu. Kapının bu akşama kadar açık tutulması bekleniyordu.

Kapının kapatılmasının ardından Gazze'den Mısır tarafına geçme hazırlığında olan çok sayıda kişi geri dönmek zorunda kaldı.

HAMAS LİDERİ HENİYYE MISIR'A GEÇTİ

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, beraberindeki heyetle Filistin uzlaşısına dair konuları görüşmek üzere Refah Kapısı'ndan geçerek bu sabah Mısır'a gitti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:43
  1. Gazze
  2. Hamas
  3. Mısır
  4. Refah Sınır Kapısı
  5. sınır kapısı

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